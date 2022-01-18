Bu fotoğraf yalan oldu!

İP, seçim kampanyası boyunca FETÖ iddialarına kumpas mağduru milletvekili adaylarını öne çıkararak seçmenin karşısına çıkmıştı. Partinin kurucuları arasında yer alan Yenerer'in istifa etmesi, seçim kampanyasında hazırlanan "FETÖ mağdurları" videosunu gündeme getirdi. Söz konusu videoda bulunan isimlerden hiçbirinin milletvekili seçilmemesi ve Akşener dışında bu isimlerin hepsinin istifa etmiş olması ise dikkat çekti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yıllarca savaş muhabirliği yapan Vedat Yenerer, kurucuları arasında yer aldığı İP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından parti ile hiçbir bağı kalmadığını duyuran Yenerer, İP'deTBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala bu durumun tebliğ edilmediğini bildirdi.

"PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"

Facebook hesabından kamuoyuna yaptığı açıklamada eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini iddia eden Yenerer, "Maalesef bunların yerine asla benim dava arkadaşım olamayacak bana göre basiretsiz, liyakatsız ve vasıfsız biatçılar getirildi. Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin 'Apo'ya ev hapsi olsun' ya da 'Ege'de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası' diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ MAĞDURLARI VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Diriliş Postası'nın haberine göre, Yenerer'in istifasının ardından sosyal medyada partinin FETÖ mağdurları videosu gündem oldu. İP'nin FETÖ mağdurları videosunda yer alan isimlerden "Yörük Ali Paşa" olarak tanınan emekli Tuğgeneral Ali Aydın da "İYİ Parti benim gibi FETÖ mağdurlarını dolgu malzemesi olarak kullandı" sözleriyle partiden istifa etmişti.

SEÇİM KAMPANYASINDA FETÖ MAĞDURLARI KULLANILDI

İP, seçim kampanyası boyunca FETÖ iddialarına kumpas mağduru milletvekili adaylarını öne çıkararak seçmenin karşısına çıkmıştı. FETÖ mağdurlarına yönelik kampanya yürüten parti, "FETÖ'cü evlat, gelin, damat, dünür, kayınço içermez!" sloganıyla propaganda videosu da yayınlamıştı. İP içinde FETÖ ile mücadele yürüten ve örgütün kumpaslarına maruz kalan isimlerin Meclis'e girememesi dikkat çekmişti. Bunda söz konusu kişilerin seçilme olasılıkları yüksek olan yerlerden aday gösterilmemesi etkili olmuştu.

SEÇİLEMEYEN FETÖ MAĞDURLARI

İP'nin kurucularından Balyoz kumpasından 3 yıl hapis yatan 'Yörük Ali Paşa' lakaplı emekli Tuğgeneral Ali Aydın Adana 3. sıradan, yine Balyoz kumpası mağduru olan ve 3.5 yılını cezaevinde geçiren emekli Kurmay Albay Ali Türkşen Kocaeli 2. sıradan, 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti'nde darbecilere karşı direnirken yaralanan emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz Kayseri 2. sıradan milletvekili adayı olmuşlardı. Ergenekon davasından 1 yıl hapis yatan gazeteci yazar Vedat Yenerer de İstanbul 2. bölge 9. sıradan milletvekili adayı olarak seçime girmişti.