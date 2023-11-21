Zehir tacirlerine operasyon! Zanlılar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonları çerçevesinde 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonda 2 ton 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️

Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve

11.000 uyuşturucu hap... pic.twitter.com/bPsm1y23rL