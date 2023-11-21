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21 Kasım 2023 Salı 08:20:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 08:20:00

Zehir tacirlerine operasyon! Zanlılar yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonları çerçevesinde 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonda 2 ton 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonları çerçevesinde 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonda 2 ton 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Etiketler : operasyon narkogüç ali yerlikaya
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