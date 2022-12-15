Zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Kaynak: AA
Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 9-15 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheliden 1'i hakkında "uyuşturucu ticareti", 27'si hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
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