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Zehir tacirlerine geçit yok! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
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27 Ağustos 2023 Pazar 17:28:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 17:28:00

Zehir tacirlerine geçit yok! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Beldibi, Göynük, Olimpos, Çıralı ve Adrasan bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler : Antalya uyuşturucu operasyon
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