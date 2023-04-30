Zararı çıkaramadı, herkesi batırdı!

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürüyken 'gizli fon' yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek futbol dünyasının önemli isimlerinden Fatih Terim'le kızını ve damadını, ünlü futbolcular Arda Turan'dan ve Emre Belezoğlu'na kadar çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı. 2010'da aldığı bir hisse senedi yüzünden 1 milyon TL batırdığını, zararını kapatmak için yeniden hisse aldığını ancak yine hüsran yaşadığını belirten Erzan, "Zarar büyüyünce yatırım vaadinde bulunarak para aldım. Geriye dönük zararları kapatmaya başladım" dediği öğrenildi. 50 günde yüzde 23 kazanç vaadiyle elden aldığı paraların bir kısmını kar payı olarak dağıtıp güven kazanan banka müdürü piyasadan 55 milyon dolar topladı; ödemeleri aksatınca vurgun ortaya çıktı, mağdurların şikayeti üzerine tutuklandı.

3 ZANLI DAHA TUTUKLANDI

Banka müdürünün, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişiyle irtibatı tespit edildi. Şüphelilerin Erzan'la görüştükten sonra sürekli yurtdışına çıktıkları saptandı. Paraları yurtdışına çıkardıkları tahmin edilen 5 zanlı gözaltına alındı; Erzan'ın kuzeni Nazlı C. ile Ali Y. ve Atilla Y. kardeşler tutuklandı.

TERİM'İN KIZINDAN 200 BİN DOLAR ALDIM

Buse Terim'den 150-200 bin dolar aldığını söyleyen Erzan "Parayı Buse'nin Levent'teki ofisinde elden teslim aldım" dedi.

2 GÜNDE 3.3 MİLYON DOLAR

Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı ile teknik direktör Emre Belözoğlu'nun iki gün içinde kendisine 3 milyon 292 bin doları elden teslim ettiklerini söyledi.

EN AZ 30 MAĞDUR

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, mağdur sıfatıyla savcılığa ifade verdi ancak ne kadar para kaptırdığı öğrenilemedi. 30'a yakın mağdur arasında futbol dünyasından Selçuk İnan, Mert Çetin, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak ve Fernando Muslera gibi isimlerin olduğu öne sürüldü.

ARDA TURAN EVİ SATIP YATIRDI

Eski futbolcu, yeni teknik direktör Arda Turan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Erzan, şöyle dedi: "Galatasaraylı tüm futbolcuları tanıdım. Arda'yı arayıp 'Bir fon var. 5 koyup 10 alıyorsun' dedim. Yurtdışında para getirdi, evini sattı. Hatırladığım kadarıyla 6 milyon TL ya da dolar aldım. Anaparayı geri ödedim, karı veremedim."

Arda Turan'ın para kaptırdığı banka müdürüne bir de referans olup diğer futbolcu arkadaşlarıyla tanıştırdığı iddia edildi.