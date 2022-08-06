Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekat bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da PKK'lı teröristler tarafından roket saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı sırada bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda teröristler tarafından ateş açıldığı belirlendi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Söz konusu eylemin talimatını terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.



PKK terör örgütünün, Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak, Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştığı belirlendi. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, 2 Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı. Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.