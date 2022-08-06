VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi
İletişim Başkanı Altun'dan dünya devlerine 'Türkiye' mektubu
Kansere yakalandı
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü önemli açıklamalar
Sosyal konut projesinde bir müjde daha
Z kuşağını etkilemek istiyor
Kadro tamamlanıyor
Yeni tekli yolda
Thor'dan romantik hareket
40 kişilik stand-up
Kahve tanışması
Müzik buluşması
Baba-oğul keyfi
Konserimize ailecek gidiyoruz
Düğün sonrası sete çıkacak
Toprak'la birbirimize benziyoruz
Atama kararları Resmi Gazete'de
Valilik uyardı: Öğle saatlerine dikkat
Arsa yatırımları zirveden inmiyor
3 yılda yüzde 300 zam! Halk Ekmek'in fiyatı 3 liraya yükseldi
YAZ İSHALİ TEHLİKELİ OLABİLİR
Uzmanlardan 'post Covid sendromu' uyarısı
‘Helikobakter' tedavi edilmezse mide kanserine yol açabiliyor
06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:53:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:53:00

Zaho saldırısında emri veren terörist tespit edildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Zaho bölgesinde 20 Temmuz'da piknik yapan 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği, saldırı emrini örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekat bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da PKK'lı teröristler tarafından roket saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı sırada bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda teröristler tarafından ateş açıldığı belirlendi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Söz konusu eylemin talimatını terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

PKK terör örgütünün, Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak, Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştığı belirlendi. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, 2 Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı. Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.

Etiketler : zaho terörist pkk
Tutkusu güzellikleri keşfetmek

Tutkusu güzellikleri keşfetmek
Seke seke kontrole geldi

Seke seke kontrole geldi
Türk Müziği gecesi

Türk Müziği gecesi
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
Avcı'ya geri sayım

Avcı'ya geri sayım
Çeşme'de ‘Ev'lendi

Çeşme'de ‘Ev'lendi
Paris dergisinde ilk Türk

Paris dergisinde ilk Türk
Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik

Göçer: İlhan İrem'le aralıksız ilgilendik
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes