Zaferin habercisi İstanbul mitingiydi

AK Parti İstanbul İl Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde zaferi getiren çalışmaları AKŞAM'a anlattı. AK Parti İstanbul teşkilatı olarak İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin koordinasyonunda bir yıl önce yol haritası çıkardıklarını ifade eden Coşar, "Biz sadece seçim sürecinde değil öncesinde de sürekli sahadaydık" dedi. Coşar, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ile 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimleri için yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı:

YÜZ YÜZE YÜZ GÜN

"Biz çalışmalarımızı Mayıs 2022'de başlattık. 'Yüz yüze yüz gün' projemiz ile 39 ilçede eş zamanlı sahaya çıktık. İstanbul'da bulunan 4.5 milyon haneye en az 'üç kere selam vereceğiz' diye strateji belirlemiştik. '10 milyon seçmene 30 milyon selam' sloganıyla bunu yaptık. O süreçte; bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, önceki dönemde görev alan siyasi büyüklerimizi sürecin içine dahil ettik. İstanbul'da bizde olmayan ilçeleri 24 belediye başkanımız ziyaret etti. Evlere yaptığımız ziyaretlere il ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz de katıldı."

2023 YOLUNDA BİRİZ

"İstanbul'da 39 ilçede 963 mahallede 30 bin 803 sandık var. Her sandıkta bir asil bir yedek görevlimiz var. 60 bin kişi yapar. Bu 60 bin kişiyi Galatasaray Nef Stadyumunda düzenlenen Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantıda bir araya getirdik. İstanbul'da 2.3 milyon üye ile biz büyük bir aileyiz dedik 2023 yolunda bir olduğumuzu söyledik."

MÜJDELERİN KAYNAĞI SOKAK

"Saha çalışmalarında vatandaşa, esnafa, STK'lara dokunduk. Onlardan aldığımız sıkıntı ve şikayetlerin çözümü noktasında hazırladığımız çalışmalar genel merkeze iletildi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşın yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında her hafta açıkladığı müjdelerin kaynağı bu sokaktan aldığımız geri bildirimlerdi."

İLÇE SKM'LERİ KURDUK

"İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe iki buçuk yıl önce 'Biz İstanbul'u kazanmaya geliyoruz' diye konuşma yaptı. Bu seçimlerde İl ve İlçelerde Seçim Koordinasyon Merkezlerini (SKM) kurduk. Milletvekili adaylarının ve parti teşkilatlarının tüm program, iletişim, medya, tanıtım organizasyonlarını bu SKM'lerdeki arkadaşlarımız yürüttü."

POZİTİF ETKİ OLUŞTURDU

"Biz daha önce hep Yenikapı'da miting yapmıştık. Yine orada yapmayı planladık ancak 7 Mayıs'ta miting planladık ancak CHP'li İBB yönetimi siyasete, demokrasiye yakışmayacak bir şekilde orada 5 Mayıs'ta konser organizasyonu düzenledi. Yenikapı için böyle bir ihtimal kalmayınca daha büyük bir alan olan İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için izin aldık. Yenikapı'nın en az iki katı büyüklüğünde olan bu alanda miting tertipledik. O gün Atatürk Havalimanına gelen 1.7 milyon kişi, CHP'nin HDP ile olan ilişkisine tepki, dolayı vatanın bölünmezliği yaklaşımından dolayı Erdoğan'a sahip çıktı. Bu mitingin inanılmaz bir pozitif etkisi oldu kamuoyunda. Türk siyasi hayatında böyle bir miting yoktu. Biz seçimi İstanbul mitinginde kazandık. İstanbul'un pozitif etkisi var, Anadolu buraya bakıyor."

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

AK Parti'nin seçim zaferinin kesintisiz devam ettiğini belirten Fatih Coşar, "Karşımızda bir ittifak vardı, birleştiler beş yıl sonra geldikleri yerdeler. Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, asrın felaketi... Tüm bu olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu toplumun karşısında umut olmayı devam ettiriyor, muhalefet de umut vermemeye devam ediyor. 17 seçimlik yenilmezlik serisi devam ediyor" dedi.

ŞİMDİ SIRA İSTANBUL'DA

Coşar, "Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasında da 2024 için 'yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz' dedi. Biz şimdi 2024'ün planlamasını yapıyoruz. Bu seçim İBB'yi aslında AK Parti'nin kazanacağının da bir göstergesi. Ekrem İmamoğlu veya başka bir aday fark etmez bu saatten sonra İstanbul'u artık AK Parti'den başka, Cumhur İttifakı'ndan başka birinin kazanma ihtimalinin mümkün olmadığını gösteren sonuç" ifadelerini kullandı.