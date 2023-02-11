Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
11 Şubat 2023 Cumartesi 19:03:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 19:03:00
Zafer Partili Özdağ'a soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.
Ayrıntılar birazdan...
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