Tarihi projede rekor başvuru... 18 yaş için kritik karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş'ta düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut hamlesinin detaylarını paylaştı.

Son 20 yılda, Türkiye'yi her alanda tarihi hizmetlerle tanıştırdıklarını söyleyen Kurum, 81 ilde bütün ilçeleri dev eserlerle projelerle donattıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 4 yıl önce, yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehircilik manifestosunu ilan ettiğini hatırlatan Kurum, Türkiye'de yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere bugüne kadar TOKİ Başkanlığı eliyle 1 milyon 170 bin konut inşa ettiklerini kaydetti.

Kurum, var güçleriyle çalıştıklarını, şehirlerin altyapısını ve üstyapısını güçlendirmek, tarihi mekanları ihya etmek adına büyük projelerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu manada tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla Konya'da yeni Mevlana Meydanı'nı, yine Edirne'de Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii ve çevresinde düzenlemeler yapıyoruz. Bursa'da Ulu Cami etrafında yine belediyelerimizle birlikte yapmış olduğumuz bir proje kapsamında Ulu Cami etrafını, Bitlis'imizi, köprülerimizi, medreselerimizi, meydanlarımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Toplamda 45 ilimizde, 80 tarihi meydanımızı bulunduğu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeye ve milletimize aslına uygun bir şekilde kazandırmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan 70 milyon metrekare büyüklüğüne ulaşan millet bahçesi projeleri yürüttüklerini aktaran Kurum, 455 millet bahçesini de Edirne'den Hakkari'ye kadar vatandaşlara kazandırdıklarını dile getirdi.

Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle şehirlerimizin altyapısını güçlendiriyoruz ve bugüne kadar 3 milyon evin dönüşümünü sağladık ve yeni yuvalarına kavuşan 12 milyon insanımızın bu manada hayatlarını değiştirdik. Kendilerinin can ve mal güvenliğini emniyet altına almış olduk." diye konuştu.

Yaşanan afetlerin ardından Elazığ'da Malatya'da ve İzmir'de tarihinin en büyük dönüşüm projelerini başlattıklarını, Antalya'da, Muğla'da ve Doğu Karadeniz'in tamamında afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza attıklarını belirten Kurum, Türkiye'nin, ihtiyacı olan her ürünü, her hizmeti, en hızlı ve kaliteli şekilde üretme kabiliyetine, kapasitesine, kararlılığına sahip olduğunu söyledi.

"Sosyal konutu, önceliklerimiz arasında gördük"

Kurum, Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri doğrultusunda millet için arzuladıkları her hizmeti yapma, her eseri ortaya koyma imkanını ve cesaretini gösteren bir ülke olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke ve millet için gece gündüz koşmamızın en büyük sebebi de her ülkeye nasip olmayan bu büyük potansiyelimiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır hep sosyal devletin temel görevi olan barınma hakkını, sosyal konutu, önceliklerimiz arasında gördük. 2019 yılında kendi yerli, yenilikçi, milli, sürdürülebilir kaynaklarımızla önce 50 bin, ardından da 100 bin sosyal konut dedik ve bu projelere 2 milyonu aşkın vatandaşımız müracaat ederek büyük bir teveccüh gösterdi. Biten konutlarımız vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeniyle karşılık buldu. Yöresel mimariye, bölgenin değerlerine uygun şekilde inşaatlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Tabii milletimizin taleplerini siyasetin merkezine almış liderimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da bu başvurunun karşılanabilmesi amacıyla yeni yuva yapma hayaliyle vatandaşlarımız evlerine kavuşabilme hayaliyle bu başvurularını gerçekleştiriyorlar."

Konut hamlesiyle dünden itibaren telefonlarının susmadığını kaydeden Kurum, vatandaşlardan büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi.

İlk temel ekim ayında atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Sosyal konut projesi) İlk temeli, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekim ayında atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk çiviyi çaktığımızda 250 alt sektörü de bu projelerle harekete geçiriyoruz. Önce 100 bin, ardından 200 bin yeni istihdam oluşturuyoruz."