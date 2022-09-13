"TOKİ dünyaya model oldu"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 14 Kasım 2003, yer; Rize Toplu Konut Temel Atma Töreni. 'Değerli olan milletin teveccühü ve takdiridir. Tek derdimiz milletimiz dışarıda kalmaksızın aziz milletimizin topyekün mutluluğudur' dediniz.

1 MİLYON 170 BİN KONUT ÜRETTİ

Milyonlarca sıcak yuvayla, tek ölçüsü millet olan, milletiyle yek vücut olan devletin nasıl ihdas edileceğini gösterdiniz. Hayalleri elinden alınan, ev alamayan kardeşlerimize umut oldunuz. TOKİ canla başla çalıştı. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut üreterek dünyaya model oldu.

5 milyon insanımıza yeni yuva kurma mutluluğu yaşattınız. Kentsel dönüşümle 3 milyon konutu dönüştürdük. Milletimizin her ihtiyacına cevap veren 455 Millet Bahçemizi milyonlarla buluşturuyoruz. Elazığ, Malatya, İzmir'de önce yaraları saran, sonra da tarihin en büyük dönüşümüne imza atan Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 85 milyon vatandaşın her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Yüzbinlerce yeni yuva, konut ve işyerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek kardeşlerimize iş kapısı açacak. Bizler de inşallah milletimizin talip olduğumuz güzel dualarını alacağız. Liderliğinizdeki Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var. İnancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler var. Onlar varsınlar bu güzelliklerini anlamasınlar.

2023 HEDEFLERİNE YÜRÜYORUZ

'Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşım kalmayacak' dediniz. Bu ahdi yerine getirmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarken biz 650 bin yeni yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da biz bayrağını yere düşürmeyen tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk.

Şimdi 2023 hedeflerine yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mutlu aileler için yuva kurma yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Bu aziz milletin hizmetkarı olmaya aşkla azimle kararlılıkla birlikte devam edeceğiz.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

KURA ÇEKİLECEK

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.