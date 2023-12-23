Yüzyılın dönüşümü İstanbul! "Vatandaşa 1 buçuk Milyon TL destek"

Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuşmasına "Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum." sözleriyle başladı.

Yaralı Mehmetçiklere de Allah'tan acil şifalar temenni eden Erdoğan, "Şehitlerimizin ruhu şad, mekanların cennet, makamları ali olsun." dedi.

Erdoğan, "Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesiyle Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, emperyalistlere taşeronluk yapan, kiralık katil sürüleriyle mücadelelerinden de kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan, hem eli kanlı canilerin hem de bölücü örgüte destek verenlerin bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklarını belirterek, "Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

- "KREDİLERİN ÖDENMESİ EVLER TAMAMLANDIKTAN SONRA BAŞLAYACAK"



Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı buluşmasına vesile olan herkese teşekkür eden Erdoğan, bugün İstanbul'u depreme hazırlama noktasında tarihi nitelikte adımları eş zamanlı olarak atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Erdoğan, nisan ayında şehrin en acil ihtiyaçlarında olan kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden' adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı Bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 yüz bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir."

- "YÜZDE 100 ANLAŞMAYA VARAN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 71 BİNİ AŞTI"



Kalan yıllarda kredi maliyet oranının da TEFE'nin yarısı kadar olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, kampanyaya başvurup yüzde 100 anlaşmaya varan bağımsız bölüm sayısının 71 bini aştığını kaydederek, "Yine başvuru yapıp yüzde 50 ve üzerinde mutabakat oluşan bağımsız bölüm sayısı ise 158 bine ulaştı. Bu insanlarımız da aralarındaki pürüzleri giderip, anlaşma sağlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanına kavuşacaklardır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuşmasında, Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisine canlı bağlantı yaparak 100 binadaki 500 kişiyle ilk sözleşmelerini imzalayacaklarını söyledi.

Böylelikle toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan "Yarısı Bizden Kampanyası"nı "bismillah" diyerek fiilen başlatmış olacaklarını belirten Erdoğan, kampanyanın İstanbul'a ve İstanbullulara şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Erdoğan, bugün atacakları bir diğer kritik adımın "İstanbul Kentsel Dönüşüm Yıkım Programı"nın başlatılması olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz. Bugün ayrıca, Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam, 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. Dolayısıyla bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da 'Yüzyılın Dönüşümü" projemize start veriyoruz. Bu projelerde emeği geçen tüm bakanlarımızı ve ilgili kurumlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."

Başkan Erdoğan, buradan özellikle yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşları, henüz "evet" dememiş komşularını da ikna etmek suretiyle bir an evvel "Yarısı Bizden Kampanyası"nda yer almaya davet ettiğini söyledi.

- "DEPREME KARŞI HAZIRLIK YAPMAK BİZİM İÇİN TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUKTUR"



Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntıların, millet olarak kendilerine deprem gerçeğini tekrar hatırlattığını belirterek, "50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz, 11 ilimizdeki 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen, böylesine büyük bir afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez." ifadelerini kulandı.

Devlet ve vatandaş olarak deprem konusunu önceliklerin en başına almaları gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Yakın zamanda Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler, çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Başkan Erdoğan, bir hususa özellikle dikkati çekmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Çünkü coğrafi olarak biz depremle burun buruna yaşayan bir ülkeyiz. Ülkemiz topraklarının yüzde 66'sı, nüfusumuzun ise yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte 230'dan fazla depreme maruz kaldık. Bu depremlerde 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Sadece insani açıdan değil, ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos Marmara depreminin ekonomimiz üzerindeki menfi etkilerini yıllarca hissettik. Son olarak 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık."

Bunların depremin mali yükü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Toprak altında yitirdiklerimizin kalbimizde açtığı yaralarsa muhtemelen hiç kapanmayacaktır. Yarım kalan umutlar, enkaza dönen evlerin hafızalarda bıraktığı tortular özellikle depremzedelerimizin yüreğini yakmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "BU TOPRAKLARDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSEK, DEPREM RİSKİNİ BİR AN OLSUN AKLIMIZDAN ÇIKARAMAYIZ"



Başkan Erdoğan, hal böyleyken hiç kimsenin depremi hafife alma, deprem gerçeğine gözlerini kapama gibi bir lüksünün olamayacağını vurgulayarak, "Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, ki biz buna inanıyoruz, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek, Allah korusun 17 Ağustos ve 6 Şubat benzeri felaketlerle yeniden karşılaşmak demektir." dedi.

Teşhisi doğru koymanın tedavinin yarısı, sorunla yüzleşmenin ve kabullenmenin de çözümün ilk adımı olduğunu belirten Erdoğan, "Dolayısıyla depremle mücadeleyi önce zihinlerde başlatmamız gerekiyor. 'Deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız bina öldürür' ilkesini tamamen özümsemeden hiçbir yere varamayız." diye konuştu.

Erdoğan, tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birincil meselesinin yapı stokunun süratle yenilenmesi olduğunu belirterek, "Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde bu çabaları dinamitleyenler de ülkeye ve millete ihanet ediyor demektir. Bunu sadece biz değil esas rakamlar söylüyor." dedi.

- "KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI İÇİN 480 MİLYAR LİRALIK KAYNAK HARCADIK"



Başkan Erdoğan, vatandaşlara fikir vermesi için bazı istatistikleri paylaşmak arzusunda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun ise acilen dönüşmesi lazım. Bu gerçeklerin ışığında göreve geldiğimiz andan itibaren bu meseleye özel önem ve öncelik verdik. 2012 yılında tarihimizde ilk defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Toplam 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 480 milyar liralık kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü halen devam ediyor. TOKİ başkanlığımız vasıtasıyla 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. Milyonlarca vatandaşımızı gecekondu denilen sağlıksız yapılardan kurtararak modern, güvenilir, dayanıklı yuvalarına kavuşturduk."

Yalnızca kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyonu aşkın insanın hayatına dokunduklarını ifade eden Erdoğan, "Bilhassa 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati, ne kadar kritik bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasızca eleştirdiği TOKİ binalarımız, tekniği ve inşaatıyla deprem imtihanını alnının akıyla vermiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuşmasında, TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

"Muhalefete ve medyadaki kalemşörlerine rağmen TOKİ'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için bugün hamdediyoruz." diyen Erdoğan, bundan sonra da TOKİ'nin lokomotifliğinde, Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kentsel dönüşüm ihtiyacının had safhada olduğu illerin başında İstanbul'un geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 6 milyon konut ve 1,5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7,5 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Bunların 600 bini süratle dönüştürülmek zorunda. Şehrimizde 2012 yılından itibaren 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam etmektedir. İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde İstanbul'da 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir."

Erdoğan, bu amaçla alanında uzman isimlerin görüşünü de alarak kapsamlı yol haritası hazırladıklarını belirterek, bu yol haritasının ana başlıklarından birini mevzuatta yapılması gereken düzenlemelerin teşkil ettiğini söyledi.

- "DÜZENLEMENİN YEGANE AMACI KEYFİ SEBEPLERLE TIKANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ ÇABUKLAŞTIRMAK"



Başkan Erdoğan, kısa süre önce yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu'yla, hızlı dönüşüm için gereken hukuki zemini oluşturduklarını dile getirerek, "Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Tamamen bühtandan ibarettir. CHP ve aynı zihniyete sahip çevreler, her zaman olduğu gibi iş yapmanın değil yine takoz koymanın, hizmeti engellemenin peşindeler çünkü kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

Düzenlemenin yegane amacının, keyfi sebeplerle tıkanan kentsel dönüşüm sürecini çabuklaştırmak, bu meseleye süratle çözüm bulmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı muhalefetin ve marjinal örgütlerin yalanlarına itibar etmemeye çağırıyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işe saldırmaktan başka hiçbir vasıfları olmayan bu çapsızların kentsel dönüşüm meselesini rantsal dönüşüm yalanıyla sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken benim İstanbullu kardeşime dayanıksız, çürük, çirkin yapıları reva görenlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de İstanbul'la birlikte diğer şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayacağız."

- "İLİMİZ GENELİNDE 100 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDECEĞİZ"



Başkan Erdoğan, yol haritasının bir diğer başlığının da şehirdeki rezerv alanlar olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bugün ilk sözleşmelerini imzaladığımız 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız." dedi.

Bunlara ilaveten il genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceklerini anlatan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm seferberliğimiz sayesinde elbette vatandaşlarımızın da desteğiyle inşallah şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işaretleri, kalbinde tereddüt olan her bir kardeşimizi güvenli, modern, estetik ve yaşanabilir evlere mutlaka kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Yunus Emre'nin "Ol imaret eylemez, sen viran olmayınca" mısrasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yani sen viran olmazsan, sen çabalamazsan, sen koşturmazsan ortaya ne imar çıkar ne imaret çıkar ne de eser çıkar. Asıl mesele dert sahibi olmak. Bir dava, ideal, ülkü peşinde koşmaktır. Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davası olmayanların çözüm peşinde, eser peşinde, hizmet ve yatırım peşinde koşması zaten beklenemez. Bizi parti, ittifak ve hükümet olarak rakiplerimizden ayıran temel vasfımız, ülkeye ve millete hizmet aşkıyla viran olmamızdır. Hangi görüşten, kökenden, gelir grubundan olursa olsun milletimizin derdi bizim derdimiz, bizim meselemizdir."

Sadece kendilerine oy verenlerin değil 85 milyonun tamamının sorumluluğunu yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin teveccühüyle geldiğimiz tüm makamları siyasi sıçrama tahtası olarak değil ülkemize hizmet etme vasıtası olarak gördük. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın hiçbir safhasında şov peşinde koşmadık, millete karşı görevlerimizi en güzel şekilde ifa etmeye çalıştık. İnsanımızın da bizim bu gayretlerimizi görmüş olması, işte bizi 20 yıldır bu makamda tutmasını sağlamıştır. Benim milletim bizim çabalarımızı takdir etti, samimiyetimize inandı, bize ve hükümetimize güvendi, itimat etti. Bu güvenin bir neticesi olarak son 21 yılda girdiğimiz 17 seçimin hepsinde milletimiz bizden desteğini, duasını asla esirgemedi. Şimdi ne kaldı? Şurada 3,5 ay kaldı, 3,5 ay gece gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşmak suretiyle ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz?"

- "31 MART'TA İSTANBUL'UN FETRET DEVRİNİ KAPATACAĞIZ"



"Milletimizin tüm kesimleriyle aramızda kurulan bu gönül bağını siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz." diyen Erdoğan, ileriki dönemde karşılıklı güvene dayanan bu ilişkiyi daha da güçlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Başkaları gibi meydanlarda bol keseden atıp tutup göreve gelince bunları unutanlardan, verdiği sözlerin üzerine beton dökenlerden olmayacağız." dedi.

Yerel yönetimle merkezi hükümet arasındaki vizyon, ufuk, ideal ve inanç birlikteliğinin önemini herkesin çok iyi bildiğini anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Vatandaşa hizmet etmek yerine farklı hayallere kapılan, fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi sürekli başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini çok kısa sürede nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde çok acı bir şekilde hep beraber tecrübe ettik. Özellikle Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, 'Engelleniyoruz' yalanlarıyla nasıl heba edildiğinin, nasıl boşa harcandığının hepimiz şahidiyiz. Bunun için 31 Mart seçimleri çok önemli. İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart, kritik bir eşik. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybına son verecek, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız."

- "'YENİDEN İSTANBUL' HEDEFİYLE HEP BERABER YOLA REVAN OLACAĞIZ"



Erdoğan, "İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u payidar etmekten başka bir hedefi olmayacak, İstanbul'u emanet bilip ona layıkıyla sahip çıkacak, tüm kalbiyle bu şehri sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak, hasılı Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminiliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşması sırasında "Beyoğlu burada, reisinin yanında" diye slogan atan katılımcılara, "Gençler, ben de buradayım." şeklinde cevap verdi.

"Yeniden İstanbul" hedefiyle hep beraber yola revan olacaklarını kaydeden Erdoğan, "Hiçbir insanımızı ötekileştirmeden, kimseye hor, hoyrat davranmadan, kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan milletimizin tüm fertlerini birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşlik hukukunu yüceltmek için sabırla, tevazuyla ve kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programının hayırlı olmasını diledi.

- YIKIM, TEMEL ATMA VE SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ YAPILAN 3 NOKTAYLA CANLI BAĞLANTI KURULDU



Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından kentsel dönüşüm programı kapsamında Pendik'te yıkım çalışmaları başlatılacak 261 konutluk sitenin bulunduğu nokta ile Bağcılar'daki Asburçaklar Sitesi'nin temel atma töreni ve Çamlıca Spor Okulu'ndaki Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na katılan 500 hak sahibiyle sözleşme imza törenine canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İlk olarak Pendik'e canlı bağlantı yapan Erdoğan'ın, "Oradaki 261 konutla ilgili yıkımı başlatıyoruz. Zumlayalım ve çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun." ifadelerinin ardından iş makinesiyle sitenin yıkımına başlandı.

Başkan Erdoğan, daha sonra Bağcılar'da yapımına başlanacak Asburçaklar Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Törenin yapıldığı noktadaki yetkilileri takdim eden Erdoğan'ın "Butonlar önümüzde. Butonlara basmak suretiyle burada da yine 3 bin 37 konutun temel atma törenini yapıyoruz. Ya Allah, Bismillah." demesinin ardından alandaki yetkililerin butona basmasıyla projenin temeli için ilk beton döküldü.

Başkan Erdoğan'ın son canlı yayın noktası, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 100 binayı temsilen 500 hak sahibiyle sözleşme imza töreninin yapıldığı Üsküdar'daki Çamlıca Spor Okulu Salonu oldu. Erdoğan'ın "İmzalara geçebiliriz. Hayırlı olsun." sözlerinin ardından salondaki hak sahipleri sözleşme metinlerini imzaladı.

İmza töreninin ardından Erdoğan ile görüşme yapan, Pendik'te yıkımı gerçekleştirilen sitenin hak sahiplerinden Muharrrem Bey, "Sayın Cumhurbaşkan'ım, çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi günü bize yaşattığınız için Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah inşallah tamamına erdirir. Herkes hak ettiği yuvasına kavuşur. Kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bunun üzerine "Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun." şeklinde karşılık verdi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Törende ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Tema" filmi izlettirildi.