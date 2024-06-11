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11 Haziran 2024 Salı 19:47:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 19:47:00

Yüzükte "Devlet Bahçeli" modası

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında yeni tasarım yüzüğü ile dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğü beğeni topladı. MHP Lideri'nin özel tasarım yüzüklere olan merakı biliniyor.

Bahçeli, daha önce de birbirinden anlamlı mesajlar içeren yüzüklerle gündeme gelmişti. Hatta "özel tasarım gümüş yüzük" alanında "Devlet Bahçeli" modası oluştuğu bile söylenebilir. Zira internette yapılacak hızlı bir tarama sonucunda bile çok sayıda firmanın müşterilerine "Devlet Bahçeli yüzüğü" başlığı altında örnek modeller sunduğunu görmek mümkün. MHP liderinin özel olarak yaptırdığı her yeni model gümüş yüzük öyle anlaşılıyor ki bu alanda çalışanlara ilham vermeye devam edecek.

Etiketler : devlet bahçeli yüzük mhp
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