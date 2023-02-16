Yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.
- Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
- Yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
- Bakan Koca, deprem bölgelerindeki köylerde sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi
- 16-19 Mart tarihleri arasında yapılacaktı... TEKNOFEST ertelendi
- AYM, OHAL bölgesindeki bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu
- 258. saatte gelen kurtuluş... Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi