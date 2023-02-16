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16 Şubat 2023 Perşembe 22:51:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 22:51:00

Yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler : deprem Ebrar sitesi kahramanmaraş

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