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11 Şubat 2023 Cumartesi 16:55:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 16:55:00

Yüzer hastane TCG Bayraktar depremzedelere "nefes" oldu

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar, demirlediği Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hasta ve yaralılara hizmet veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda Hatay'a deniz yoluyla iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları taşıdıktan sonra yüzer hastaneye çevrilen çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hazırlıkların tamamlanmasıyla cuma sabahı sağlık hizmeti vermeye başladı.

Dörtyol'daki MMK Metalurji Limanı'nda demirli TCG Bayraktar'da görevli acil tıp, genel cerrahi, ortopedi, anestezi, göğüs, kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile yardımcı sağlık personeli, depremzedelere yardım eli uzatıyor.

Hastane ekipmanlarıyla donatılan 560 yatak kapasiteli gemide hem acil müdahalelerle hayat kurtarılıyor hem de ileri tedavi gerektiren yaralıların daha stabil hale getirilmesi sağlanıyor.

Depremzedelerin yanı sıra muayene olmak isteyen bölge halkını da ağırlayan TCG Bayraktar, sağlık hizmetine başlamasının ardından ilk 24 saatte 306 kişiye hizmet verdi.

Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri de bulunan gemi, dronla görüntülendi.

"ARTÇILARDA TAVANIN ALTINDA KALDIM"

TCG Bayraktar'a gelen 40 yaşındaki Nazan Dönmez, limandaki yüzer hastanenin varlığını kardeşinden öğrendiğini söyledi.

Depremde ayağından yaralandığını belirten Dönmez, "İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde deprem sırasında yatakta kalakaldık, duvar üzerime yıkıldı. Sonrasındaki artçılarda tavanın altında kaldım. 5 saatte çıktık, bu haldeyiz." dedi.

Dönmez, yüzer hastanede tedavisinin sürdüğünü, sağlık personelinin ilgisinden memnun olduğunu anlattı.

Depremde evinde hasar oluşan iki çocuk annesi Hacer Başak ise 9 aylık oğlu Burak'ın tedavisi için gemiye geldiklerini ifade etti.

Başak, evlerinde aşırı derecede çatlaklar oluştuğu için çadıra yerleştiklerini dile getirerek, "Bebeğim deprem gecesi dışarıda kaldığımız için ateşlendi. O günden sonra da yağmur, fırtınada hastalandı. Nefes alamıyor, kusma ve öksürük var. Şu an burada çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah iyi olacak. Burayı sosyal medya aracılığıyla görür görmez geldik. İyi ki de gelmişiz." diye konuştu.

Etiketler : tcg bayraktar deprem depremzede yüzer hastane asrın felaketi

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