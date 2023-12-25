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25 Aralık 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 16:30:00

"Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor" iddiası yalan çıktı! "Resmi bir açıklama yok"

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.

Etiketler : dezenformasyon iletişim başkanlığı Bakan Şimşek KİRA ZAMMI
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