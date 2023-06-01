VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
AA'dan İmamoğlu'na tazminat davası... 'Yalancı' iftirası yargıya taşındı
İstanbulluların derdi bitmiyor... Üst geçitteki İSKİ borusu patladı
Eski CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na sert çıkış... “Tam bir diktatör”
Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"
01 Haziran 2023 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 15:38:00

Yüz binlerce gence doğa kampı ve yaz okulu fırsatı!

ABONE OL

Her yaz projeleriyle gençliğin dikkatini üstüne çeken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bu yıl çıtasını daha da üst seviyelere taşıyarak Doğa Kampı ve Yaz Okulu projelerini duyurdu.

Hedef 300 bin öğrenci!

Ortaokul öğrencileri için düzenlenen Yaz Okulu'nda 81 ilde binlerce öğrenciye hizmet sunuluyor. Bilgi ve maneviyat eğitimini eğlenceyle harmanlayan müfredatıyla velilerin yoğun ilgisini çeken yaz okuluna geçtiğimiz yıl rekor bir katılım sağlanarak, 118 bin öğrenciye ulaşmıştı.

6 hafta boyunca Kuran-ı Kerim, siyer, ahlak eğitimlerinin beraberinde oryantring, okçuluk, dart, badminton, mangala, satranç dersleri, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları yer alıyor. "Bir yaz bin gelecek" sloganıyla duyurulan TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu, bu yıl 300 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Liselilerin merakla beklediği kamp

2021 yılında 48 bin, 2022 yılında 116 bin öğrenciye ulaşan doğa kampları bu yıl da "Sen geleceksin!" sloganıyla yaza damgasını vuracak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen gençler doğayla iç içe geçen bu kampla tatillerini renklendiriyor. Liselilerin merakla beklediği doğa kampı; bir taraftan aksiyon ve macera dolu yarışmaların olduğu parkurlar, çeşitli sportif faaliyetler, diğer taraftan alanında uzman kişilerin misafir edildiği, konferans, sohbet ve konserlerden oluşuyor.

Gençler arasında muhabbet ve eğlencenin yoğun yaşandığı kamplara 200 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunu merkezine alarak büyük bir coşku oluşturmayı hedefleyen TÜGVA projelerin detaylarını ve başvuru süreçlerini tugva.org üzerinden paylaşıyor.

Etiketler : Hedef 300 bin öğrenci 2021 yılında 48 bin TÜGVA projeleri
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
Sevgi seliyle karşılaştı

Sevgi seliyle karşılaştı
‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı

‘Ayrılsak da beraberiz' mesajı
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç
Patili dostuyla söyledi

Patili dostuyla söyledi
Aktris'te özel gösterim

Aktris'te özel gösterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX