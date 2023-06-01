Yüz binlerce gence doğa kampı ve yaz okulu fırsatı!

Yüz binlerce gence doğa kampı ve yaz okulu fırsatı!

Hedef 300 bin öğrenci!

Ortaokul öğrencileri için düzenlenen Yaz Okulu'nda 81 ilde binlerce öğrenciye hizmet sunuluyor. Bilgi ve maneviyat eğitimini eğlenceyle harmanlayan müfredatıyla velilerin yoğun ilgisini çeken yaz okuluna geçtiğimiz yıl rekor bir katılım sağlanarak, 118 bin öğrenciye ulaşmıştı.

6 hafta boyunca Kuran-ı Kerim, siyer, ahlak eğitimlerinin beraberinde oryantring, okçuluk, dart, badminton, mangala, satranç dersleri, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları yer alıyor. "Bir yaz bin gelecek" sloganıyla duyurulan TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu, bu yıl 300 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Liselilerin merakla beklediği kamp

2021 yılında 48 bin, 2022 yılında 116 bin öğrenciye ulaşan doğa kampları bu yıl da "Sen geleceksin!" sloganıyla yaza damgasını vuracak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen gençler doğayla iç içe geçen bu kampla tatillerini renklendiriyor. Liselilerin merakla beklediği doğa kampı; bir taraftan aksiyon ve macera dolu yarışmaların olduğu parkurlar, çeşitli sportif faaliyetler, diğer taraftan alanında uzman kişilerin misafir edildiği, konferans, sohbet ve konserlerden oluşuyor.

Gençler arasında muhabbet ve eğlencenin yoğun yaşandığı kamplara 200 bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonunu merkezine alarak büyük bir coşku oluşturmayı hedefleyen TÜGVA projelerin detaylarını ve başvuru süreçlerini tugva.org üzerinden paylaşıyor.