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02 Haziran 2023 Cuma 07:29:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 07:29:00

Yuvada büyük buluşma: Sarıldı ailesi oldu

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Antalyalı Koç çifti, yuva ziyaretinde kendilerine sımsıkı sarılan 3 yaşındaki Ceyda'nın koruyucu ailesi oldu. Doğuştan sol eli olmayan engelli Ceyda'nın yaşadığı mutluluk duygusal anlar yaşattı

KOŞUP SIMSIKI SARILDI

Antalya'da yaşayan Yasin (45) ve Sultan Koç (37), mutlu evliliklerinde iki çocuk sahibi oldu. Çift, 'kimsesiz bir çocuğun hayatına dokunalım' düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi. Eşiyle çocuk yuvasını ziyarete giden Sultan Koç, bu sırada doğuştan sol eli olmayan 3 yaşındaki Ceyda'nın koşup sımsıkı sarılmasından etkilenerek çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar verdi.

GÖREVLİLER BİLE AĞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla minik Ceyda'nın koruyucu ailesi olan Koç çifti, bağırlarına bastıkları çocuğa sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. Ceyda'nın sarılmasından etkilendiğini belirten anne Sultan Koç, "İlk sarılmada benim kalbimden doğan bir parça olduğunu hissettim. O an çok duygulandım, görevliler bile ağlamıştı" dedi.

ARTIK KOCAMAN BİR AİLESİ VAR

Koç çifti, "Engelli olması sevgimize engel olmadı. Onun için hep daha çok güçlü olacağız. Ona güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Artık onun yanında kocaman bir ailesi var" diye konuştu.

Etiketler : Antalya Ceyda Sultan Koç
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