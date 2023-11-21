Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı
Kaynak: IHA
Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek Barajı Yusufeli elektrik üretmeye başladı.
Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek Barajı Yusufeli elektrik üretmeye başladı.Toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1827 GWh üretim yapması planlanıyor.
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