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Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı
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21 Kasım 2023 Salı 12:15:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 12:15:00

Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı

Kaynak: IHA

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Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek Barajı Yusufeli elektrik üretmeye başladı.

Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek Barajı Yusufeli elektrik üretmeye başladı.Toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1827 GWh üretim yapması planlanıyor.

Etiketler : yusufeli baraj elektrik
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