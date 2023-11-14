Yusufeli'de yeni hayat
Yusufeli Barajı'nın altında kalan 7 köyün sakinleri, bir yıl önce taşındıkları yeni yerleşim yerlerindeki hayatlarına alıştı. Göl manzaralı modern evlerde yaşayan köylüler, “Devletimiz evlerimizi yaptı, mağdur olmadık. Memleketimizden göç etmek zorun da kalmadık" dedi
Yeni yapılan 7 köyde toplam 507 konutun yanı sıra bazı işyerleri, oyun parkları ve sosyal yaşam alanları da inşa edildi.
BARAJ GÖLÜ MANZARASI
Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalan Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinin sakinleri, yeni yerleşim yerlerine uyum sağladı. Modern ve villa tipi inşa edilen baraj manzaralı evler, anılarını geride bırakırken hüzünlenen köylüleri mutlu etti. Meşecik Köyü sakini Selahattin Yıldırım (38), 10 aydır yeni köy yerleşkesinde yaşadığı belirterek, "Yeni bir hayat kurduk" diye konuştu.
'ŞEHİR GİBİ KÖY OLDU'
Meşecik'in eskisine kıyasla çok daha güzel olduğunu dile getiren Ömer Yıldırım da "Şehir gibi köy oldu. Şehre 5 dakika uzaklıktayız. Eski köyümüz çamur ve hayvan gübresi nedeniyle biraz kötüydü. Şimdi parke taşlarıyla döşeli. Ağaçlar, fidanlar diktik. Mutluyuz" dedi. Tekkale Köyü sakinlerinden Ahmet Tüylü de, yeni köylerindeki evlerin villa gibi olduğuna değindi; duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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