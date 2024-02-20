Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde sona gelindi!

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Viyadükte son segment konularak iki yakanın bir araya getirildiğini belirten Uraloğlu, "Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olduğuna işaret ederek, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle, Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün tamamen sular altında kaldığını hatırlattı.

Söz konusu 7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devletin her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket ettiğini hatırlatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi." ifadelerini kullandı.

Yeni ilçe merkezine ulaşımda viyadüğün önemli rol oynayacağına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni ilçe merkezini mevcut kara yoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmalarımız hızla sürüyor. Çalışmalarda artık sona geldik. Yusufeli Barajı'nın yükselen sularıyla kapanan vadi güzergahındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolu güzergahında iki yakanın birleştirilmesi için Yusufeli Merkez Viyadüğü yapıldı. Köprünün tamamlanmasıyla şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yol, 685 metreye inecek. Viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacak, zamandan ve yakıttan tasarruf edilecek."

