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05 Haziran 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 18:00:00

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 161 metreyi geçti

Kaynak: AA

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Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'te, su yüksekliği 161,93 metre oldu.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yükseği olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutma kontrollü devam ediyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nda 5 Haziran itibarıyla su seviyesi 665,43 kotuna, su yüksekliği 161,93 metreye, depolanan su miktarı 905,60 milyon metreküpe ulaştı.

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 167 metreyi geçmesinin ardından test amaçlı elektrik üretimi yapılması bekleniyor.

Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine ise su yüksekliğinin 207 metreye ulaşmasının ardından başlanacak.

Etiketler : yusufeli barajı su yüksekliği hes artvin çoruh nehri
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