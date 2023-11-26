VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Macaristan ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı"
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul'da lodos ve sağanak etkili oluyor
Çok sayıda ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-8” operasyonu! 25 şüpheli yakalandı
Kadın haklarında örneğimiz Türkiye
Instagram'da yenilik: Reels videolarını indirmek artık mümkün
26 Kasım 2023 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 07:46:00

Yusufeli Barajı'nda son köy de sular altında

ABONE OL

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine geçtiğimiz günlerde başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine geçtiğimiz günlerde başladı. Yusufeli Barajı'nda baraj sularından kısmen etkilenen son köy olan Çeltikdüzü köyünün yarısı sular altında kalırken, yarısı da gölün kıyısında kaldı.

Etiketler : artvin yusufeli barajı köy
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX