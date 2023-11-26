Yusufeli Barajı'nda son köy de sular altında

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine geçtiğimiz günlerde başladı. Yusufeli Barajı'nda baraj sularından kısmen etkilenen son köy olan Çeltikdüzü köyünün yarısı sular altında kalırken, yarısı da gölün kıyısında kaldı.