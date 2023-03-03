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03 Mart 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 13:45:00

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 76 metreyi aştı

Kaynak: AA

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Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 76,83 metre oldu.

Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibarıyla 84,70 milyon metreküpe, su seviyesi 580,33 kotuna, su yüksekliği de 76,83 metreye ulaştı.

Su seviyesinin her geçen gün yükselmesiyle bazı eski köy yerleşim yerleri ile bir çok ulaşım yolları su altında kaldı. Vadide biriken su, eski ilçe merkezindeki sanayi sitesi mevkiine kadar geldi.

Kar ve yağmur suyu dolayısıyla nehrin debisi artarken, buna bağlı olarak ilerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesi bekleniyor.

Etiketler : artvin su seviyesi yusufeli barajı

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