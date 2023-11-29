VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'ye ait uçak okyanusa düştü
Firari FETÖ'cü Kars'ta yakalandı
Serbest bırakılacak esirler işgalci İsrail'e iletildi
Hatay'da uyuşturucuya geçit yok... MİT'ten nefes kesen operasyon
Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları belli oldu... Resmi Gazete'de yayımlandı
Ukrayna'nın İHA saldırısı engellendi
29 Kasım 2023 Çarşamba 09:05:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 09:05:00

Yürürlüğe girdi... Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme

Kaynak: IHA

ABONE OL

Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ithalat rejimi kararına dayanılarak hazırlanan İthalat Tebliğlerinde, gerekli güncellemelerin taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmakta olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu kapsamda sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 'İzin Belgesi'nin aranması bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)' ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir."

Etiketler : elektrikli otomobil ticaret düzenleme
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX