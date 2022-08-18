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18 Ağustos 2022 Perşembe 15:46:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 15:47:00

Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi

Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler, İstanbulluların çilesine çile katıyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere bir kısmı uzun zamandır çalışmayan asansör ve merdivenlere isyan ediyor.

Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı 8 metro, 1 metrobüs, 1 tramvay hattında çalışmadığı için sıcak yaz günlerinde vatandaşların daha çok yorulmasına neden olan asansör ve yürüyen merdivenleri derlendi.

10 ÇALIŞMAYAN ASANSÖR İLE YENİKAPI-HACI OSMAN METRO HATTI 1. SIRADA

24 kilometre uzunluğundaki M2 Yenikapı-Seyrantepe-HacıOsman Metro Hattı'nda 16 istasyon bulunuyor ve Sarıyer'i Taksim'e, Aksaray'a bağlıyor. İstanbul'da en çok yolcu sirkülasyonunun yaşandığı bu ana hatta 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor.

Hacı Osman 3, Darüşşafaka, Gayrettepe, İTÜ Ayazağa, Seyrantepe, Şişli-Mecidiyeköy, Taksim ve 4. Levent istasyonlarında birer asansör hizmet vermiyor.

Yürüyen merdiven konusunda da megakentte yaşayanları en çok mağdur eden yine bu hat. Darüşşafaka 8, Gayrettepe 3, Hacı Osman 17, Haliç 1, İTÜ-Ayazağa 2, Levent 4, Sanayi Mahallesi 1, Şişli-Mecidiyeköy 4, Yenikapı 6, 4. Levent istasyonu 2 olmak üzere toplam 48 yürüyen merdiven hizmet dışı.

Yürüyen bantlardan ise Seyrantepe İstasyonu'ndaki 4'ünün, Darüşşafaka'da ise 1'inin arızalı olduğu görüldü.

M4 KADIKOY-TAVŞANTEPE METRO HATTI: 37 MERDİVEN YÜRÜMÜYOR

26,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyon barındıran M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda ise 37 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalışmıyor.

Huzurevi ve Pendik İstasyonu'ndaki çalışmayan 1'er asansör Anadolu yakasında yolculuk yapanları daha da yoruyor.

Yine Gülsuyu ve Hastane-Adliye'de 5'er, Maltepe ve Esenkent'te 4'er, Ünalan ve Kozyatağı'nda 3'er, Ayrılık Çeşmesi, Tavşantepe, Yakacık, Göztepe ve Yenisahra'da 2'şer, Bostancı, Pendik ve Huzurevi'nde 1'er yürüyen merdivenin arızalı olduğu belirlendi.

M1B YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTI

Yaklaşık 27 kilometre uzunluğundaki hat 8'i yer altında olmak üzere 13 istasyon ile hizmet veriyor.

Bu hatta seyahat edenler ise en çok Menderes İstasyonu'nda yoruluyor çünkü burada 1 asansör ile 2 yürüyen merdiven hareket etmiyor.

M3 KİRAZLI-BAŞAKŞEHİR/METROKENT HATTI

9 istasyonun üzerinde bulunduğu hat yaklaşık 16 kilometre. Bu hatta da Kirazlı-Bağcılar İstasyonu'nda 1 asansör çalışmazken, Turgut Özal'da 2 ve İkitelli Sanayi'de 8, Mahmutbey ve İSTOÇ'ta 4'er yürüyen merdiven çalışmıyor.

M5 ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METRO HATTI

Anadolu yakasında oturanların vazgeçilmezi olan bu 20 kilometrelik hattın Kısıklı İstasyonu'nda 2 asansörün yanı sıra Altunizade'de 6, Dudullu'da 4, Altınşehir'de 2, Bulgurlu, Çarşı ve Necip Fazıl'daki 1'er yürüyen merdiveninin de çalışmadığı tespit edildi.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda ise 5 asansör, 11 yürüyen merdiven çalışmıyor. 15 istasyonu bulunan hattın Alibeyköy'de 2, Çağlayan, Çırçır ve Nurtepe'de 1'er asansörünün, Tekstilkent-Giyimkent'te 3, Çağlayan ve Kazım Karabekir, Mecidiyeköy ve Yeşilpınar'da 2'şer yürüyen merdivenin çalışmaması İstanbulluların çilesine çile katıyor.

KISA HATLAR DA İSTANBULLUYU TERLETİYOR

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı İstanbul'un en kısa hatları arasında yer alıyor. 6 kilometre uzunluğundaki hat 5 istasyondan oluşuyor. Olimpiyat İstasyonu'nda 9 yürüyen merdiven ile 2 asansör çalışmıyor. Aynı şekilde Ziya Gökalp Mahallesi durağında da 8 yürüyen merdiven hizmet vermiyor.

3,3 kilometre uzunluğuyla İBB'nin en kısa hattı olan M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı'nda 4 durak bulunuyor. Bu hatta Etiler İstasyonu'nda 1 yürüyen merdivenin, Hisarüstü İstasyonu'nda ise bir asansörün arızalı olduğu görüldü.

TOPKAPI-MESCİD-İ SELAM TRAMVAY HATTI

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki 22 istasyonlu hat Vatan Caddesi'nin yükünü hafifleten önemli bir güzergahta İstanbulluları taşıyor. Bu hattın Vatan durağında 2, Karadeniz'de çalışmayan 1 asansörü en çok engellileri mağdur ediyor.

İKİ KITADA YOLCU TAŞIYAN BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS HATTI

Beylikdüzü'den başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan 44 duraklı metrobüs hattı İstanbulluları kısmen trafik çilesinden kurtarıyor. Özellikle sabah ve akşam trafiğin durma noktasına geldiği saatlerde metrobüsü tercih edenleri çalışmayan merdivenler karşılıyor. Beylikdüzü, Beykent ve Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığını gören İstanbullular merdivenleri adımlamak zorunda kalıyor.

HALİÇ'İ SEYRETMENİN BEDELİ YORULMAK

Haliç'i tepeden seyretmek için gidilmesi gereken Piyer Loti'ye 420 metre uzunluğundaki teleferik ile çıkmak mümkün ancak Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda Piyer Loti Durağı hem asansör hem yürüyen merdiven çalışmıyor. Ziyaretçilerin anıları arasında turnike katından seyir terasına yürüyerek çıkmak zorunda kalmaları yerini alıyor.

İBB: TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞMIYOR

İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul internet sitesinden vatandaşları bilgilendiriyor. Buna göre bazı duraklarda çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin arıza gerekçesiyle değil tasarruf tedbirleri kapsamında çalıştırılmadığı bilgisi yer alıyor.

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi metro tramvay metrobüs asansör istanbul
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