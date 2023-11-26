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26 Kasım 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 18:20:00

Yurt genelindeki sel ve fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

Kaynak: TRT Haber

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AFAD yurt genelinde hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sel ve fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana geldi.

Sinop Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana geldi, enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 asker yaralandı.

Konya'da aşırı yağıştan korunmak isteyen 5 kişinin sığındığı ahır'da göçük meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Giresun'da çatı uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

16 ilde 198 kişi kurtarıldı.

1492 İHBAR ALINDI

Yağış uyarısı yapılan illerden şimdiye kadar 1492 ihbar alındı. İhbarların 440'ı İzmir, 345'i Antalya, 146'sı İstanbul'dan geldi.

Çalışmalara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 918 personel ve 174 araç ile müdahale ediliyor.

Ayrıntılar geliyor.

Etiketler : sel su baskını çatı uçması yapısal çökme
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