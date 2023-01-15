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15 Ocak 2023 Pazar 11:50:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 11:50:00

Yurt genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Ülke genelindeki kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamalarda 45 kişi gözaltına alındı, aranan 858 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 103 ekip, 34 bin 445 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Yasa dışı bahis oynatan 19 iş yerindeki 47 kişi hakkında adli işlem, 58 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulanırken, 20 kişi gözaltına alındı, aranan 453 kişi yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 16 bin 364 iş yeri ile deniz aracı ve 434 dernek arandı. Bu uygulamada 25 kişi gözaltına alındı, aranan 405 kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem, 475 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı, 100 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı, 19 iş yeri kapatıldı.

Uygulamalarda bir miktar para, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 144 mermi, 1 kesici ve delici alet, 16 kumar ve oyun makinesi, 7 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 80 bin 240 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı bahis tombala oyun makineleri kumar
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