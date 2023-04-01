Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Kaynak: TRT Haber
Yağışlı sistemle birlikte mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, gelecek hafta yeniden mevsim normallerine yükselecek. Sıcaklıklar bazı illerde 20 derecenin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede artması bekleniyor.
Bugün yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, yarından itibaren iç ve batı kesimlerde yağışlı sistem yeni haftada da etkisini sürdürecek.
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselerek 5 günlük süreçte Ankara ve Samsun'da 20, İzmir'de 19, İstanbul'da 17, Antalya'da 21, Adana'da 27, Diyarbakır'da 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
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