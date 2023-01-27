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27 Ocak 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 09:30:00

Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek

Kaynak: AA

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Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında, gelecek haftanın hava tahminlerine değerlendirmelerde bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek." dedi.

Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu:

"Yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Akdeniz Bölgesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevrelerinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yarın özellikle ülkemizin güney ve batı kesimlerinde lodos etkili olacak. Yağışların yarın Marmara'nın batısında, Ege'nin güney ve kıyı kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz."

İZMİR, AYDIN, MUĞLA VE ANTALYA ÇEVRELERİNDE YARIN İÇİN SEL UYARISI

Özdemirci, metrekareye düşen yağış miktarları konusunda da şu uyarılarda bulundu:

"Marmara'nın batısı, Ege'nin güney ve kıyı kesimleri ve Batı Akdeniz'de 20 ila 50 kilogram civarında yağış beklentimiz var. Bir de il bazında daha aşırı kuvvetli ve aşırı yağış alacak illerimiz var. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde 50 kilogramın üzerinde yağış beklentimiz var. Bu nedenle özellikle sel, su baskını, rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Yağışların yarın yurdun güney ve batısında, cumartesi günü de yurt genelinde görüleceğini belirten Özdemirci, pazar günü batı bölgelerde yağışların etkisini biraz yitireceğini aktardı. Özdemirci, "Pazar günü yağışlar, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun güneybatısında, Marmara'nın batısında görünmüyor ama diğer yerlerde yine yağışlı hava etkisini sürdürecek." dedi.

"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENMİYOR"

Özdemirci, yarın kar beklenmediğini belirterek, "Cumartesi için yurdun genelinde yağış bekliyoruz, yağmur ve sağanak şeklinde. Özellikle batı bölgelerin iç kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Özellikle doğu bölgelerimizde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar ve pazartesi günü için kar yağışı örtü bırakacak." ifadelerini kullandı.

Üç büyük ilin yağış durumlarına ilişkin de Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve Ankara'nın iç kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, 3-4 gün boyunca yağışlı ama genellikle yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da yarın ve cumartesi için yağışlar yağmur şeklinde olacak. Pazar günü karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Pazartesi günü Ankara'da yağışlar kesiliyor. İzmir'de ise yarın özellikle aşırı ve çok kuvvetli yağmur var. Vatandaşlarımız, yağışa karşı dikkatli olsun. Yine cumartesi günü için de sağanak bekleniyor."

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklık kar yağış
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