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20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15:00

Yurt dışında ve gümrüklerde, sadece yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olanlar oy kullanabiliyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde bugün başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.

Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

SEÇMEN KAYDI TÜRKİYE'DE OLAN UMRECİLER OY KULLANAMAYACAK

YSK'nin belirlediği gümrük kapıları ile yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabiliyor. Bu kapsamda havalimanı gibi seyahat noktalarına da sandıklar kuruldu.

Ancak bu sandıklarda yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim döneminde iş seyahati, tatil, umre gibi sebeplerle yurt dışına çıkış yapacaklar ile yurt dışında bulunanlardan Türkiye'de seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar oy kullanamıyor.

MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI YSK'NİN İNTERNET SİTESİNDE

YSK'nin internet sitesinde, "Yurt dışı seçmen işlemleri" başlığı altında sık sorulan sorular ve yanıtları yer alıyor.

Buna göre, temsilciliklerde ve gümrük kapılarındaki oy kullanma işlemi sırasında sandık kurulu başkanı Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden, vatandaşın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı kontrol ediyor. Seçmen, sistemde kayıtlıysa oy kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen oyunu kullandıktan sonra, SEÇSİS sistemi üzerinden "oy kullandı" olarak işaretleniyor.

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye'ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan vatandaşlar, YSK tarafından belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabiliyor.

Vatandaşlar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, kayıtlı ise kayıtlı olduğu dış temsilciliği, e-Devlet ve www.ysk.gov.tr adresinden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden öğrenebiliyor.

HERHANGİ BİR TEMSİLCİLİK YA DA GÜMRÜK KAPISINDA OY KULLANILABİLECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup seçim tarihinde Türkiye'de bulunan seçmenler, YSK tarafından sandık kurulmasına karar verilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler ayrıca, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerin herhangi birinde ya da sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oylarını verebiliyor.

Yurt dışı oyların sayım ve döküm işlemleri

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

Tutanak altına alınacak sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışı gümrük seçmen oy kullanma seçim
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