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Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı
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24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:15:00

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışına kayıtlı 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi kapsamında 1 milyon 733 bin 940 oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bu akşam sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

3 milyon 416 bin 98 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu yurt dışında bu yıl 73 ülkede sandıklar kuruldu. Bazı ülkelerde oy verme süreci tamamlandı. Aralarında ABD, Almanya, Belçika, İngiltere ve KKTC'nin de olduğu 16 ülkede ise seçmenler oy kullanmaya devam ediyor.

Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur yurt dışı oy verme
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