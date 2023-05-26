Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'de düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma sürecini değerlendirdi.

Yurt dışında seçim organizasyonunun çok kapsamlı, uzun süreli bir hazırlığı ve uygulamayı gerektirdiğini belirten Serim, Türkiye'de bir günde 08.00-17.00 saatlerinde düzenlenen oy verme işleminin, yurt dışında ikinci tur dahil olmak üzere, bir aylık süreci kapsadığını ve çok daha uzun saatlere yayıldığını anlattı.

Serim, oy verme işlemi öncesinde de aylar süren hazırlık dönemi olduğuna dikkati çekerek, yurt dışında oy verme işleminin saat 22.00'de sona erdiğini, kuyrukta bekleyen vatandaşların da oy kullanabilmeleri için sandıkların kapanmasının gece yarısını bulabildiğini dile getirdi.

"BAKANLIĞIMIZIN IŞIKLARI BU SÜRE ZARFINDA HİÇ SÖNMEDİ"

Görevlilerin bu süreçte bazen evlerine yalnızca birkaç saat uğrama imkanı bulabildiğine işaret eden Serim, "Bu işlemi, ABD'den Japonya'ya, Güney Afrika'dan Finlandiya'ya kadar dünyanın dört bir yanında 73 ülkede, 167 temsilciliğimizde gerçekleştirdik. Saat farkları nedeniyle merkezde de bizler için süreç 24 saati buldu, Bakanlığımızın ışıkları bu süre zarfında hiç sönmedi. Bu kapsamda da 7/24 görev yaptık." ifadesini kullandı.

"TEMEL ÖNCELİK, VATANDAŞLARIN HUZUR İÇİNDE OY KULLANMASIYDI"

Serim, en ufak beklenmedik bir durumun Bakanlığa intikal ettirildiğini ve anında çözüm bulunması hususunda burada çalışma yapıldığını, vatandaşlar için kesintisiz, sorunsuz, huzur içinde ve şeffaf bir süreçte oy kullanmalarının temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki vatandaşların, oy haklarını kullanabilmeleri için başkonsoloslukların seçim günü dahil ve hafta sonu gözetmeksizin sürekli açık olduğunu belirten Serim, şöyle devam etti:

"Kimlikte fotoğrafı bulunmayan genç bir vatandaşımız, başkonsolosluğumuza gelerek fotoğraflı belgesini aldı ve oyunu kullanabildi. Hiç kimsenin bu en temel demokratik hakkından mahrum kalmasını istemedik. Süreçte vatandaşlarımızın zaman zaman kuyrukta beklemeleri gerekti. O zaman da temsilciliklerimiz çeşitli ikramlarda bulundu. O bekleme sürelerini mümkün olduğunca konforlu geçirmelerini sağlamaya çalıştık."

Serim, Bakanlığın gözlemlerine göre, seçim sürecinin, yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'yle olan bağlarını en somut şekilde hissettikleri ve kendilerine de hissettirdikleri için şölen havasında geçtiğini dile getirdi.

2014'TE 18,94 OLAN YURT DIŞINDAKİ OY KULLANMA ORANI 55,62'YE YÜKSELDİ

Yurt dışında ilk kez oy kullanılan 2014'teki cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 18,94 olduğunu anımsatan Serim, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında, bu oranın yüzde 55,62'ye yükselmiş olmasını, Bakanlığımızın yıllar içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak bundan ayrıca gurur duyuyoruz. Yurt dışında sandıklara giden 1 milyon 900 bini aşkın vatandaşımıza ve süreçte görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

SERİM, BAKANLIK PERSONELİYLE DE BİR ARAYA GELEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Değerlendirme öncesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma sürecinde görev alan Bakanlık personeliyle bir araya gelen Serim, Bakanlık personelinin sadece sandıkta değil Ankara'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nden tüm sürecin yönetilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile işbirliğinde çalıştığını ifade etti.

Ek olarak 250'ye yakın Dışişleri Bakanlığı personelinin de kullanılan oyların merkeze taşınmasında görev aldığını bildiren Serim, oy verme sürecinde art niyetli kesimlerin provokasyonu karşısında da Bakanlık personelinin soğukkanlı duruşunun örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Serim, oy verme sürecinin tam bir demokrasi havasında cereyan ettiğini ve vatandaşların memnuniyetini gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bütün bunlar hem demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı hem de vatandaşlarımızın demokratik olgunluğunun düzeyini de bir kez daha göstermiş oldu. Bu değerli manzara için sizin de (yurt dışındaki seçim sürecinde görev alanların) büyük payı var." ifadesini kullandı.

YSK heyetiyle Almanya ve Fransa'ya ziyarette bulunduklarına değinen Serim, kendilerinin de bu muazzam organizasyonun şahidi olduklarını ve bunu dile getirdiklerini anlattı.

GÜMRÜKLERDE 28 MAYIS'A KADAR OY VERİLEBİLECEK

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevlilerce mühürlenen çuvallar yurda getiriliyor.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona ererken, aralarında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının da bulunduğu gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.