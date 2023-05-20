VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da Başkonsolosluklar Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için hazır
Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başlıyor
G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye nükleer gerginliği azaltma çağrısı
ABD'de askeri belgeleri sızdıran askerin gözaltı halinin devamına karar verildi
Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, seferler aksadı
Bursa'da tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:38:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:38:00

Yurt dışında oy kullanma işlemi bugün başlıyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün başlıyor. Peki yurt dışında yeniden oy kullanacaklar için süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kurulacak.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

29 MAYIS 2005'TEN ÖNCE DOĞANLAR İKİNCİ TURDA OY KULLANABİLECEK

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.

TÜM OYLAR 28 MAYIS'TA SAYILACAK

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak

Etiketler : türkiye oy seçim ikinci tur
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
Hünel'e sahnesinde Kayseri altını

Hünel'e sahnesinde Kayseri altını
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama

"Orhan Gencebay hayatını kaybetti" iddiasına yalanlama
Burcu mest etti

Burcu mest etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX