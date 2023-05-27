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27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:13:00

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bini aştı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yarın yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi, yarın saat 17.00'de sona erecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçmen yurt dışı oylar
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