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Yurt dışında ikinci tur süreci: Oy verme 20 Mayıs'ta başlayacak
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15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00

Yurt dışında ikinci tur süreci: Oy verme 20 Mayıs'ta başlayacak

Kaynak: TRT Haber

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Yurt dışında yaşayan Türk seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandığa gidecek. Bunun için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Peki yurt dışında yeniden oy kullanacaklar için süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

29 MAYIS 2005'TEN ÖNCE DOĞANLAR İKİNCİ TURDA OY KULLANABİLECEK

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.

TÜM OYLAR 28 MAYIS'TA SAYILACAK

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

Etiketler : türkiye seçim yurt dışı oy verme
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