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11 Ocak 2024 Perşembe 11:38:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 11:38:00

Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : edirne yurt dışı terörist gözaltı
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