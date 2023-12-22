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Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
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22 Aralık 2023 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 18:24:00

Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de yurt dışına giden 450 hekimden 55'inin geri döndüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü kaydetti.

2022'de 450 hekimin yurt dışına gittiğini hatırlatan Koca, 55'inin ülkeye geri döndüğünü aktardı.

16 Aralık itibarıyla yurt dışına giden hekim sayısının 395 olduğu bilgisini paylaşan Koca, hem gidenlerin sayısının azaldığını hem de 28 hekimin geri döndüğünü vurguladı.

Beyaz reformu sonuçlarını gösterdiğinin altını çizen Koca, "Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." dedi.

Etiketler : hükümet sağlıkçı geri dönüş
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