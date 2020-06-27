Yurt dışına çıkacaklar dikkat! PCR testi için istenen ücret belli oldu

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! PCR testi için istenen ücret belli oldu

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

YETKİLİ LABORATUVARLAR

PCR testine girecek vatandaşlar için ise yetkili laboratuvar listesi; https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html linkinden paylaşıldı.

PCR TESTİ ÜCRETİ NE KADAR?



Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmazken, testi kendi isteğine bağlı yaptıracak sivil vatandaşlardan test ücreti olarak 110 TL talep edilecek.

Sağlık Tesisi Tarafından İstenecek Belgeler:

1. Varsa görev belgesi ve dilekçesi (ücret alınmaz, dekont istenmez)

2. Yurt dışı uçak bileti,

3. Aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba 110 TL yatırıldığına dair dekont.

Alıcı: Halk Sağlık Genel Müdürlüğü

Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan

TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN Nolu Hesabı

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Web Sitesinden “ https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html ” adresinden bilgi alınabilecek.