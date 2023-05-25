VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu
KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi
Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
"Özdağ, göçmenlerin gönderilmesi ile ilgili bakanlık istedi"
Roma'da Mourinho UEFA Avrupa Ligi finaline odaklandı
Londra'da Başbakanlık binasının ön kapısına otomobil çarptı
25 Mayıs 2023 Perşembe 20:51:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 20:51:00

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti. Seçimin ikinci turunda, oy kullanan seçmen sayısı şu ana kadar 55 bin 960 artarak, 1 milyon 895 bin 430 oldu.

Etiketler : seçim 2023 yurt dışı Cumhurbaşkanı seçimi
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Yer gök kırmızı beyaz

Yer gök kırmızı beyaz
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX