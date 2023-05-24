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24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:02:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 17:02:00

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1,8 milyonu geçti

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 816 bin 294'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 816 bin 294 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi yurt dışı seçmen seçim oy verme
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