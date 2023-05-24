24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30:00
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı.
- Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 973'e ulaştı
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