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22 Nisan 2024 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 11:45:00

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

Kaynak: TRT Haber

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 4,7, yıllık bazda da yüzde 67,25 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE martta bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 67,25 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,20 artış, imalatta yüzde 67,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,70 artış, enerjide yüzde 69,88 artış, sermaye mallarında yüzde 76,14 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 4,69 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,46 artış, imalatta yüzde 4,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 5,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,64 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,76 artış, enerjide yüzde 3,55 artış, sermaye mallarında yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.

Etiketler : yurt dışı üretici fiyat endeksi mart tüik
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