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25 Mayıs 2023 Perşembe 00:34:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 00:34:00

Yurt dışı temsilciliklerde sandıklar kapandı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi. Kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti. İlk turda yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 1 milyon 839 bin 488 oldu.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışındaki oy verme süreci ABD hariç tamamlandı.

Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti.

SEÇİMİN İLK TURUNDA KULLANILAN OY SAYISI AŞILDI

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.24 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.

İkinci tur oylama için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

İLK SEÇİM İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.

Etiketler : İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimi Yurt dışı temsilci
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