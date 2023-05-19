VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da deprem
Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılabilir
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 11:30:00

Yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri yarın başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın başlayacak, 24 Mayıs'a kadar sürecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

YURT DIŞI OYLAR, YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk cumhurbaşkanı seçimi oy verme
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Seçim için Londra'dan geldi

Seçim için Londra'dan geldi
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
Hikaye yazarken oyuncu oldu

Hikaye yazarken oyuncu oldu
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX