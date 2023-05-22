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22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:38:00

Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

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Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yurtdışında yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı seçimleri 20 Mayıs oy verme işlemleri
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