Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.
Yurtdışında yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.
- Bay Kemal'in mülteci açıklaması: Şeddeli palavra
- CHP ve İyi Parti'de ortak liste hezimeti!
- MİT'ten PKK'ya Gara'da nokta operasyon!
- Bakan Nebati'den muhalefete sert tepki: İthal reçete meraklıları!
- Milli Eğitim Bakanı Özer: 29 Mayıs Pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz
- Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı