Yurt dışı oylarında ikinci tur: Tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurtdışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yurtdışında yaşayan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 153 bin 842 yurttaş oy kullandı.