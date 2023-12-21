"Çocuğum, beni görüp duyuyorsan gel. Güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Çocuklarımıza teslim olursanız size orada işkence ederler diyorlar. Ama oysa ki işkencenin en büyüğü terör örgütü PKK'dadır".
Yürekli annelerin nöbeti sürüyor! Tek istekleri evlatlarına kavuşmak
Kaynak: AA/İHA
Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor.
3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da HDP il binasının önünde çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürerek oturma eylemine devam eden aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmemekte kararlı. Evladı Özkan'ın 15 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden Süleyman Aydın, çocuğunu alana kadar nöbetini sürdüreceğini belirtti.
Terör örgütü PKK'nın İsrail'den farklı bir yanının olmadığını söyleyen Aydın, "Yaklaşık 5 yıldır burada evlat mücadelesi veriyorum. Çocuğum 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırıldı. Evladım yaklaşık 8 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde. Ben burada evladımı istiyorum. Benim evladımı HDP terör örgütüne gönderdi. Evladımı HDP ve PKK'dan almadan asla buradan kalkmayacağım. Yağmur çamur demedik, pandemide bile evlat mücadelemize devam ettik. Evlat acısı çok zor. Şu an terör örgütü PKK'nın İsrail'den bir farkı yok. İsrail'de çocuk katlediyor, terör örgütü PKK'da çocuk katlediyor" dedi.
Çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:
- Yürekli annelerin nöbeti sürüyor! Tek istekleri evlatlarına kavuşmak
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