VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yürekli annelerin nöbeti sürüyor! Tek istekleri evlatlarına kavuşmak
Yerel seçim çalışmaları sürüyor: Başkan Erdoğan'dan 50 ile ziyaret
Doğal gaz patlaması olan binada 14 daire hasar gördü
Şanlıurfa'da 145 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı
21 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 16:35:00

Yürekli annelerin nöbeti sürüyor! Tek istekleri evlatlarına kavuşmak

Kaynak: AA/İHA

ABONE OL

Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır'daki evlat nöbeti devam ediyor.

3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da HDP il binasının önünde çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürerek oturma eylemine devam eden aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmemekte kararlı. Evladı Özkan'ın 15 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden Süleyman Aydın, çocuğunu alana kadar nöbetini sürdüreceğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın İsrail'den farklı bir yanının olmadığını söyleyen Aydın, "Yaklaşık 5 yıldır burada evlat mücadelesi veriyorum. Çocuğum 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırıldı. Evladım yaklaşık 8 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde. Ben burada evladımı istiyorum. Benim evladımı HDP terör örgütüne gönderdi. Evladımı HDP ve PKK'dan almadan asla buradan kalkmayacağım. Yağmur çamur demedik, pandemide bile evlat mücadelemize devam ettik. Evlat acısı çok zor. Şu an terör örgütü PKK'nın İsrail'den bir farkı yok. İsrail'de çocuk katlediyor, terör örgütü PKK'da çocuk katlediyor" dedi.

Çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Çocuğum, beni görüp duyuyorsan gel. Güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Çocuklarımıza teslim olursanız size orada işkence ederler diyorlar. Ama oysa ki işkencenin en büyüğü terör örgütü PKK'dadır".

Etiketler : van hdp evlat nöbeti anneler
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX