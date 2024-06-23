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23 Haziran 2024 Pazar 22:15:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 22:15:00

Yürekleri ısıtan dostluk

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Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in dostluğu görenleri gülümsetiyor.

Şanlıurfalı çoban Velad Kıraç ile kek ve lahmacun yeme görüntüleriyle sosyal medyada ilgi gören "Gülçin" adlı koyunu arasındaki dostluk gülümsetiyor. Karaköprü ilçesine bağlı Estağfurullah Mahallesi Anıt mezrasında çobanlık yapan Velad, 3 yıldır baktığı koyunu sayesinde fenomen oldu.

Koyununun kek, lahmacun, sucuk sevdiğini söyleyen Velad, sosyal medyadaki videolar sonrasında insanların "Gülçin"i görmeye geldiğini anlattı. Velad, "Almanya'dan, Hollanda'dan gelen oldu. Gelirken hediye getirdiler, burada da Gülçin ile bol bol fotoğraf çekildiler" diye anlattı.

Etiketler : Şanlıurfa çobanı kek ve lahmacun dostluk Gülçin
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