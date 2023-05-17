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Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:17:00

Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu Yakası Balıkesir Bursa Bilecik Yalova
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