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07 Şubat 2024 Çarşamba 00:02:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 00:02:00

Yurdun dört bir yanında Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğünce, Eminönü'ndeki Yeni Camii'de Miraç Kandili programı düzenlendi.

Kılınan akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, vaazında, bir yıl önce ülkenin neredeyse üçte birine tekabül eden şehirlerin "asrın felaketi" denilen büyük bir afetle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Bu yılın bir anlamda hüzün, keder ve acıyla dolu bir yıl olduğunu belirten Arpaguş, "Cenabıhak ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin." dedi.

Afette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arpaguş, "Cenabıhakk'tan temennimiz; kendisine inanan, Resul-ü Kibriya Efendimiz'in yolunda giden, Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a iman ve itikadı olan bizlere bir daha böyle afetler göstermesin." duasında bulundu.

Arpaguş, Gazze'de ve Kudüs'te, miraca mekan olan kutsal mekanlarda da hüzün, keder, acı ve ızdırap olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Zalimler her türlü zulümlerini daha da arttırmakta. Şehit ettikleri kardeşlerimizin sayısı günbegün artmakta. Cenabıhak, inşallah miracın mekanını, bu kutlu gecede yapacağımız dualar hürmetine tekrar hürriyetine kavuşturur ve oradaki, zulüm altındaki kardeşlerimize kurtuluş nasip eyler."

İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül'ün ettiği dua ile sona eren programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler : Miraç Kandili Eminönü Camii Diyanet İşleri Başkanlığı
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