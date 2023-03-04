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04 Mart 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 17:30:00

Yurdun doğu kesimlerinde fırtına, kıyı Ege'de sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin doğu kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı Ege'de ise yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde yarın beklenen rüzgarların, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, pazartesi günü Güneydoğu Anadolu genelinde ve Doğu Akdeniz'de, güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına, hamleli tam fırtına (80-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İZMİR, MANİSA, AYDIN VE MUĞLA ÇEVRELERİNDE SAĞANAK

Kıyı Ege'de yarın beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Etiketler : meteoroloji fırtına sağanak

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